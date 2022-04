Sofia Cerveira atualiza recuperação da filha: “Mais um dia no mimo”

Sofia Cerveira atualizou o estado de saúde da sua filha, Vitória, que se encontra em recuperação após uma cirurgia às amígdalas e adenoides.

A atriz tem estado em casa com Vitória. No perfil da rede social Instagram, a intérprete revelou que já estão no sétimo dia de recuperação e que tem sido um período de muitos mimos.

“A recuperação da nossa filhota à cirurgia às amígdalas e adenoides está a correr super bem, graças a Deus”, começou por partilhar a companheira do ator Gonçalo Diniz na legenda.

“Já vamos no sétimo dia! Mais um dia no mimo, portanto. Não sei quem é que gosta mais se a filha ou a mãe. Entendem o que digo?” questionou, em jeito de conclusão, Sofia Cerveira.