Sofia Cerveira regressa aos treinos depois de “uma longa pausa”

A apresentadora regressou aos treinos no ginásio depois de uma pausa de vários meses. O momento foi assinalado por Sofia Cerveira nas redes sociais.

Depois de um longo período de “preguiça”, a comunicadora voltou, esta segunda-feira, à rotina e a praticar exercício físico. No perfil de Instagram, a profissional da SIC reforçou o retorno ao exercício com um testemunho motivacional.

“A semana arrancou e oportunidades novas chegam! Só precisamos de as querer agarrar! […] Foi um dia muito importante para mim. Quem acompanhou as ‘Stories’ sabe que voltei a treinar depois de uma longa pausa. Era algo que queria muito, mas aquela preguiça não me deixava avançar. Sabem como é? Depois pensei… Até quando vais deixar esta preguiça vencer-te? Chega de desculpas. Não percas mais tempo, Sofia”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Sofia Cerveira tem uma filha, Vitória, em comum com o ator Gonçalo Diniz. O casal está numa relação amorosa há cinco anos.

