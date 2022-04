Sofia Cerveira revela que perdeu cinco quilos num mês

A apresentadora regressou aos treinos no ginásio depois de uma pausa de vários meses e revelou que já perdeu cinco quilos em pouco tempo.

Depois de um longo período de “preguiça” e de ter aumentado o peso durante a pandemia, Sofia Cerveira dedicou-se recentemente à pratica de exercício físico e a adotar uma alimentação saudável e, numa publicação no Instagram, admitiu que já voltou ao peso habitual.

“Sempre tive uma relação exigente com o corpo. Há tantos anos a trabalhar em televisão e a lidar com a imagem, aprendi a proteger-me. Sempre que ganhava algum peso, defendia-me com roupas mais largas para disfarçar isto ou aquilo, até conseguir voltar outra vez ao meu peso. […] No fundo, eu sabia que não era assim que queria estar. […] Quando dei por mim tinha engordado cinco quilos em três meses”, recordou a apresentadora da SIC numa publicação na Instagram.

“Posso dizer-vos que comecei por desinchar e, ao ver resultados, a querer continuar. Já perdi tudo o que ganhei em pouco mais de um mês! Sinto-me tão mais saudável. Voltei a treinar e a minha auto estima só agradece”, acrescentou.

A profissional da SIC admitiu que engordou cinco quilos devido à “ausência de rotinas e o confronto com nova realidade” da pandemia, que a baralhou “mais do que alguma vez poderia imaginar”, destacando ainda “a partida do querido pai”.

“Depois, a partida do meu querido Pai. Mais vulnerável. Mais frágil. Sem vontade de lutar por mim. Rodeada de amor, a vida ia seguindo. Confortável. Ocupada com a minha vida familiar, tentando gerir esta nova realidade da melhor forma possível, dando o máximo de atenção à Vitória. E ao Gonçalo, claro”, confessou.

LEIA TAMBÉM: