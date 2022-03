Sofia Cerveira sobre funeral do pai: “Foi um dia difícil”

Sofia Cerveira desabafou sobre o dia “difícil” que viveu durante funeral do pai, Raul Cerveira. A apresentadora adiantou que foram cumpridas as medidas da Direção Geral de Saúde.

Depois de ter anunciado que o seu progenitor tinha perdido a vida, a comunicadora partilhou agora com os seguidores a etapa que atravessa depois do funeral de Raul Cerveira. Sofia Cerveira fez questão de contar no Instagram como foi o dia.

“Hoje, foi um dia difícil. Era um dia muito ansiado. Depois de tanto tempo sem ver o meu Pai pudemos, finalmente, ir ao seu encontro. Numa cerimónia reservada e cumprindo as recomendações da DGS ‘despedimo-nos’, como foi possível, do grande Mestre Raul Cerveira. Merecia uma homenagem maior e que fizesse jus ao enorme legado que nos deixa. Mas, ainda assim, foi um dia profundamente emotivo que jamais esqueceremos”, afirmou

Seguiram-se os agradecimentos da apresentadora da SIC: “Aproveito para agradecer todas as mensagens de força que nos têm feito chegar. Tantos e tão bonitos testemunhos que nos aquecem o coração! E, nos tempos que correm, a diferença que faz!”

https://www.instagram.com/p/B__PkJfjTZb/

No momento da sua última homenagem, a comunicadora ficou comovida pela homenagem feita pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ao seu pai, partilhando o texto.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do mestre de Karaté Raul Cerveira e apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências. Raul Cerveira foi um dos grandes impulsionadores do Karaté no nosso país e um promotor ativo e dinâmico do associativismo na modalidade. Em 1992, colaborou na fundação da Federação Nacional de Karaté da qual veio a ser o seu primeiro presidente. O ‘Senhor Karaté’ marcou, de forma inextinguível, gerações de karatecas, pela forma empenhada e altruísta como soube transmitir os valores do Karaté, em particular, e do Desporto, no geral. Foi uma figura ímpar no desenvolvimento das Artes Marciais em Portugal a quem o Presidente da República reconhece o trabalho e a dedicação de uma vida”, pode ler-se ainda na legenda.

LEIA TAMBÉM: