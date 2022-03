Sofia Cerveira surpreendida por Gonçalo Diniz: “Quem é que veio passar uns dias a casa?”

Sofia Cerveira foi surpreendida, esta quarta-feira, 26 de maio, pelo companheiro, Gonçalo Diniz, que tem estado a trabalhar longe de Portugal.

A repórter da SIC ficou tão contente com a surpresa do ator que dividiu o momento com os seguidores. No perfil de Instagram, a comunicadora partilhou fotografias de Gonçalo Diniz a divertir-se com a filha, Vitória.

“Que grande surpresa! Quem é que veio passar uns dias a casa? E sem estarmos à espera, ainda sabe melhor! Obrigada, meu amor, por estes momentos inesperados que tanto nos enchem o coração e nós dão força para continuar!” escreveu Sofia Cerveira.

Já o ator também partilhou imagens do momento de brincadeira entre pai e filha. “É a minha vida! É agora ou nunca. Não viverei para sempre!” afirmou Gonçalo Diniz no respetivo perfil da rede social.