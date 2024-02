Sofia Cerveira viaja para Paris e descobre o melhor da cidade

A apresentadora Sofia Cerveira viajou recentemente para Paris e descobriu o melhor que a capital francesa tem para oferecer.

Dias em Paris. A apresentadora Sofia Cerveira esteve na “cidade luz” e descobriu o melhor da capital francesa, que partilhou nas redes sociais.

“Viajar é uma forma poderosa de crescimento pessoal e de conexão com o mundo. Se a isto, aliarmos uma forte amizade, tudo se torna ainda mais especial, pois não há nada melhor que podermos partilhar a vida com alguém que nos é querido”, disse nas redes sociais.

“Passear pelas ruas de Paris com todo o tempo do mundo para me perder na história, cultura e beleza desta cidade foi, realmente, muito enriquecedor e rejuvenescedor!”

“Já estou de regresso a casa mas trago memórias que perdurarão para sempre!”, garantiu a comunicadora, que sugeriu visitas ao rio Sena, Ópera de Paris, do Panteão, Museu D’Orsay, Catedral de Notre-Dame, Bolsa de Comércio de Paris e Hotel Ritz.