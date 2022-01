Sofia Fernandes e a gravidez: “Às 38 semanas pesava 94,5 quilos”

A repórter revelou que ganhou mais de 30 quilos durante a segunda gestação e chegou a pesar quase 95 quilos.

Seis meses depois do nascimento da segunda filha, Esperança, Sofia Fernandes está focada em recuperar a forma física depois de alguns “disparates” que contribuíram para o aumento do peso, como destacou, esta quinta-feira, na “Casa Feliz”, da SIC.

“Às 38 semanas eu pesava 94,5 quilos”, revelou a repórter do E-Especial, confessando que, na altura, ficou em choque quando foi confrontada com o peso. “Sei que me portei mal e fiz alguns disparates”, acrescentou.

Apesar de ter ganho mais de 30 quilos, Sofia Fernandes já conseguiu perder 19 com a prática de exercício físico e uma dieta equilibrada, uma rotina que adotou dois meses depois do parto.

Recorde-se que além de Esperança, Sofia Fernandes é mãe de Sebastião, ambos do relacionamento com José Barbosa.

