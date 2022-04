Sofia Fernandes “orgulhosa” com o corpo no pós-parto

Seis meses depois do nascimento do segundo filho, a repórter da SIC revelou que está “orgulhosa” por voltar a vestir as calças de ganga antigas.

A experienciar a maternidade pela segunda vez, Sofia Fernandes tem feito nas redes sociais várias publicações sobre esta fase e, esta segunda-feira, afirmou que 175 dias depois de dar à luz a bebé Esperança substituiu as calças da gravidez pelas antigas, regressando aos poucos à forma física anterior.

“Em modo super-orgulhosa: 175 dias depois do nascimento da Esperança voltei aos meus jeans. Acreditem que os da gravidez eram gigantes. Já não falta tudo”, pode ler-se na legenda de uma fotografia da repórter da SIC..

Recorde-se que além de Esperança, Sofia Fernandes é mãe de Sebastião, ambos do relacionamento com José Barbosa.

