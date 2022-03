Sofia Grillo dá os parabéns à amiga e atriz Helena Isabel

Sofia Grillo fez questão de assinalar publicamente o aniversário da amiga e atriz Helena Isabel, com uma mensagem de carinho e amizade.

A atriz utilizou o perfil de Instagram, este sábado, 6 de fevereiro, para celebrar o dia em que a sua amiga de longa data completa mais um aniversário.

“Hoje a atriz mais bonita de Portugal faz anos! Além do talento e passados todos estes anos, continua com a cabeça e o coração no sítio certo!” começou por escrever a intérprete.

“‘Podias prevaricar de vez em quando’: digo-lhe eu. ‘Não consigo, é a minha natureza’: responde-me. Pois é Leninha, como tu já não se fazem muitas! Parabéns, querida amiga. Tem um dia feliz! Gosto muito de ti! Como já já te disse tantas vezes”, acrescentou.