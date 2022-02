Sofia Grillo sente saudades da “normalidade”

View this post on Instagram

Gravei estas cenas há mais ou menos 2 meses! Como tudo mudou tão rápido desde aí… Ver este vídeo foi como se a normalidade fosse afinal possível e nada disto tivesse acontecido. Como se não estivéssemos todos fechados em casa, cheios de preocupações sobre o futuro, sobre o modo como vamos viver a partir daqui. Tenho saudades da vida lá fora! De me levantar às 6 da manhã e ir para o estúdio cheia de frio e aquecer-me nos abraços dos meus colegas. No dia em que renascermos, quero dar mais valor a tudo aquilo que sempre demos como garantido e por isso talvez banalizássemos. Até lá, sejamos responsáveis e solidários e #fiquemosemcasa ! . . . . #saudadesdofuturo #actresslife #gratidão . . Obrigada queridas @fas_sofia_grillo_ pelo vídeo ❤️