Sofia Nicholson rendida à participação do filho em “Amar Demais”

Sofia Nicholson ficou rendida com a participação do filho, Hugo, em “Amar Demais”. A atriz aplaudiu o colega de trabalho, partilhando o momento com os fãs.

A intérprete, de 51 anos, faz parte do elenco a novela da TVI, dando vida a Filomena, mãe de Vanda (Fernanda Serrano). Num dos episódios existiu uma participação muito especial: o filho de Sofia Nicholson.

Por isso, no perfil de Instagram, a mãe “babada” celebrou a ocasião única.

“Quando o teu filho vem fazer uma perninha em ‘Amar Demais’, e só te podes babar à distância. Agora pergunto, que veio ele fazer? A – Entregar uma pizza à Diana?; B – Recolher o lixo reciclado pela Diana?; C – Mergulhar no azul dos olhos da Diana?”, pode ler-se na legenda.

Além de Sofia e Hugo Nicholson, a trama da TVI, que começou a ser emitida em setembro, conta no elenco com atores como Graciano Dias, Ana Varela, Fernanda Serrano, Sérgio Praia, Sofia Ribeiro, João Lagarto, Joaquim Nicolau, Nuno Homem de Sá, entre outros.