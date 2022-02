Sofia Nicholson não abraça a mãe há mais de um ano

Sofia Nicholson está sem abraçar a sua mãe, que vive em França, há mais de um ano. Para a atriz, as saudades começam a apertar.

Em Inglaterra celebrou-se, esta quinta-feira, 21 de janeiro, o Dia Nacional do Abraço. As origens ingleses que Sofia Nicholson tem fizeram com quem não deixasse passar este dia em branco no Instagram, lembrando a mãe.

“A bifa que há em mim não podia deixar passar o dia. Há mais de um ano que não abraço a minha mãe. Por motivos de trabalho até se compreende, por causa de um vírus que a indisciplina não deixa erradicar, custa horrores”, começou por afirmar.

A intérprete confessou que podia ter ido visitar a progenitora a França numa fase em que estava “entre projetos”.

“Conhecer a sua nova casinha e ajudá-la a instalar-se, brincar como tanto gostamos em bricolage e decoração, passear a pé até a casa do tiozão, ir comer ostras à beira-mar de uma praia da Normandia”, referiu, sobre as coisas que costuma fazer quando visita a sua mãe.

Agora, restringida pelo confinamento, Sofia Nicholson já não culpa o vírus por não fazer a sua vida, mas o desrespeito das pessoas perante as medidas impostas pelo Governo para combater a covid-19.

“Culpo sim, a casmurrice, a inconsciência, o egoísmo, o assobiar para o lado. Falta de respeito total pela vida do outro. Falta de consciência coletiva. Quantos como eu gostavam de abraçar os seus e não podem? Vá lá pessoas, um esforço; por vocês, por todos! Vamos juntos rumo aos abraços que tanto nos fazem falta!” concluiu.