Sofia Nicholson recorda o pai: “Basta-me olhar para a imensidão do mar”

A atriz lembrou o desaparecido ator Francisco Nicholson num texto muito emocionado nas redes sociais.

Sofia Nicholson lembrou esta sexta-feira o pai, Francisco, um dos maiores atores portugueses de sempre. A atriz da TVI partilhou com os seguidores a falta que o progenitor lhe faz.

“Não há dia que não pense em ti. Mas se te quero sentir, basta me olhar para imensidão do mar”, admitiu Sofia Nicholson.

“Tão imenso como a saudade da tua presença que me faz tanta falta. Fazem me falta o teu riso, a tua mão a afagar-me o cabelo quando me sentias mais frágil, os teus raspanetes, as tuas frases começando por ‘Minha filha,..’ O que me dirias hoje?”, questionou a intérprete à despedida.