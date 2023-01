Sofia Ribeiro agradece apoio depois da morte de Thai

Sofia Ribeiro fez questão de agradecer, esta sexta-feira, 13 de janeiro, o apoio que recebeu depois do seu cão Thai ter perdido a vida.

A atriz, que se mudou recentemente para a SIC, deixando a TVI, começou por contar que teve uma noite cheia de insónias por ter passado o tempo todo a sonhar com o animal de estimação, que morreu.

“Uma noite de insónias daquelas. O pouco que dormi sonhei com o meu velhote Thai”, escreveu, no InstaStories, do Instagram.

“A fome não veio hoje, mas come-se o que dá. Porque mesmo com o coração feito numa uva passa… o sol brilha, a vida não para e o que tem que ser, tem muita força”, acrescentou.

No final, Sofia Ribeiro agradeceu as mensagens de apoio. “Obrigada pelas mensagens”, rematou.