Sofia Ribeiro agradece apoio dos fãs depois de passagem pelo hospital

Sofia Ribeiro recorreu às redes sociais para fazer um agradecimento publico a todos aqueles que a seguem e a têm apoiado.

A atriz, de 37 anos, fez uma publicação no seu perfil de Instagram, nesta quinta-feira, 25 de novembro, para deixar uma mensagem de agradecimento e carinho aos seus fãs depois de no dia anterior ter estado no hospital.

A intérprete recebeu inúmeras mensagens de força e carinho da parte dos seguidores que agora retribui.

“De lá para cá, uma vida digna de filme, uma vida celebrada diariamente, uma gratidão imensa! Obrigada a todos os seres humanos incríveis que fazem nem que seja um bocadinho, parte da caminhada. A minha vida é mais inteira com vocês”, escreveu.

Recorde-se que Sofia Ribeiro esteve no hospital, nesta quarta-feira, para fazer um reforço de ferro algo que a deixou “frágil” e a fez fazer uma reflexão sobre a vida e recordar o cancro que enfrentou em 2016.

“Um simples reforço de ferro, transformou-se numa viagem de memórias. Percebi há pouco que nem eu por vezes, tenho a noção real do que este tipo de situação ainda pode provocar em mim. Já há muito não ficava tantas horas num hospital. Já há muito que não ficava tantas horas, no mesmo hospital onde fiz os tratamentos, no mesmo espaço, a receber líquidos estranhos de cores ainda mais estranhas na veia, acompanhada por esta amiga do meu lado…A verdade é que ñ estava à espera de ficar frágil como fiquei (…)”, refletiu.