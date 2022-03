Sofia Ribeiro aplaude mudança de Cláudio Ramos

Sofia Ribeiro reagiu publicamente, esta segunda-feira, à mudança de Cláudio Ramos para a TVI, deixando Cristina Ferreira e a SIC.

A atriz, que tem estado a gravar a nova novela “Quer Destino”, aproveitou um momento de pausa para elogiar a estação de Queluz de Baixo por ter chegado a acordo com o “vizinho” mais conhecido de Portugal.

Em jeito de aprovação, a intérprete do quarto canal partilhou a publicação do perfil da TVI de Instagram sobre a mudança do apresentador e comentou por cima com os emojis de um aplauso.

Até ao momento, a atriz, de 35 anos, foi uma das primeiras caras conhecidas a reagir nas redes sociais à informação divulgada pela TVI, através de um comunicado enviado às redações.

Sabe-se que Cláudio Ramos vai apresentar o “Big Brother 2020”, que tem estreia marcada para março a antena do canal.

