Sofia Ribeiro exibe abdominais e brinca com Carolina Patrocínio

Sofia Ribeiro exibe abdominais depois de um treino. A atriz gostou tanto de treinar que até brincou com Carolina Patrocínio, comparando silhuetas.

A atriz, que tem estado a gravar a nova novela da TVI “Amar Demais”, não tem feito exercício físico ultimamente. Por isso, esta terça-feira, a intérprete arranjou tempo para se “mexer”.

“Tenho me andado a baldar como gente grande mas hoje deu para mexer. No fim sabe mesmo bem”, confessou a profissional da estação de Queluz de Baixo, antes de se meter com Carolina Patrocínio.

“Carolina Patrocínio não te ponhas a pau e fico com um ‘six pack’ como o teu! Ou então não, e é só a luz que esta caraças”, brincou a atriz.

Na secção de comentários, houve diversos internautas que reagiram à brincadeira elogiando o corpo de Sofia Ribeiro. “Sempre linda”, comentou um seguidor. “Linda, meu amor!” atirou outra.

Recentemente, a intérprete participou num concerto, através do Instagram, com Rui Veloso e Sofia Grillo. A atriz disse, na mesma rede social, que tinha sido uma experiência incrível cantar com o mediático artista.

