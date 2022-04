Sofia Ribeiro “chocada” com entrada de melhor amiga no “Big Brother Famosos” (TVI)

Sofia Ribeiro ficou chocada ao saber que uma das suas melhores amigas de longa data, a cantora Liliana Almeida, tinha entrado no “Big Brother Famosos”, da TVI.

A atriz, de 37 anos, estava a ver a estreia do “reality show” dos famosos quando se deparou com a entrada da melhor amiga na casa mais vigiada do país. No perfil de Instagram, a intérprete mostrou-se surpreendida.

“Estou chocada”, começou por admitir a artista num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Uma das minhas melhores amigas de sempre está no ‘Big Brother’. Liliana vou-te matar, como é que tu não me disseste nada? Estou muito nervosa por ti. Ai, meu deus!” acrescentou.