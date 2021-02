Sofia Ribeiro revela como reage às críticas nas redes sociais: “Já não perco tempo. Bloqueio”

Sofia Ribeiro revelou que não perde tempo com críticas nas redes sociais e a reação que tem é bloquear de imediato.

A atriz falou sobre as críticas e os julgamentos de que é alvo no Instagram, sexta-feira, 12 de fevereiro, no programa “Goucha”, da TVI, e explicou ainda a Manuel Luís Goucha como reage normalmente.

O assunto foi abordado quando devido à recente viagem que Sofia Ribeiro fez ao Brasil, em dezembro de 2020, depois do fim das gravações de “Amar Demais”, durante a pandemia.

“As pessoas são más. […] Percebo que as pessoas estão muito magoadas e muito revoltadas. Não tenho culpa, é um facto, mas tento de alguma forma desculpar”, referiu, garantindo ainda que as férias foram “altamente controladas” e que cumpriu todas medidas de prevenção.

Apesar de sublinhar que tem a sorte de, “num modo geral, ser acompanhada por pessoas sensatas e com boa energia”, surgem “aqueles ranhosos” que assume que não perde tempo e bloqueia. “Sabes o que faço muitas vezes? Mando uma mensagem antes: ‘é só para dizer que vou bloqueá-lo’”, revelou ainda ao apresentador.

Sofia Ribeiro integra atualmente o elenco “Amar Demais”, da TVI, e interpreta a personagem Célia.