Sofia Ribeiro: “Compreendo a alegria dos pais com o regresso às aulas”

A lidar com uma nova fase da vida – viver com as sobrinhas – Sofia Ribeiro tem contado e desabafado com os seus seguidores sobre os desafios que tem encontrado. Numa nova partilha, voltou a falar aos fãs sobre a azáfama do seu dia e mostrou-se aliviada com o regresso às aulas.

“Entrei ao serviço pela fresca a aviar pequenos-almoços, enquanto as miúdas estavam a banhos fiz uma meditação de 15 minutos, seguiu-se uma máquina de lavar roupa e outros afazeres do lar, obras na sala, a visita de um técnico de TV e cenas, que não vinha preparado. O que vale é que não estive a manhã toda a aguardar esse mesmo serviço que não aconteceu!”, começou por escrever nas redes sociais.

“Trabalho de escritório, papelada até trocar os olhos não faltou, o almoço também não se fez sozinho. Consegui 45 minutos de ginásio para não enlouquecer, supermercado, uma reunião de pais/tia (a minha segunda da semana. Senti-me no primeiro dia de aulas)”, descreveu.

“Ainda estou à espera de fazer uma prova de roupa hoje! Entretanto, sentei-me agora dez minutos no sofá do escritório porque a sala já não me pertence, é o que é! Enquanto o jantar está quase a sair do forno aproveito para fazer este post. Agora não só compreendo bem a alegria dos pais com o regresso às aulas, como partilho do mesmo sentimento. Acabaram os meus dez minutos, vou voltar ao serviço”, terminou.