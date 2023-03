Sofia Ribeiro confessa que já se sentiu sozinha: “Hoje nunca estive tão bem acompanhada”

Sofia Ribeiro partilhou uma confissão com os milhares de seguidores e lembrou os momentos de solidão… que foram ultrapassados.

Momentos de felicidade. Sofia Ribeiro, atriz da SIC e presença assídua no programa “Vale Tudo”, de João Manzarra, fez uma introspetiva pessoal e se, hoje, se sente bem, houve tempos em que não era assim.

“Quando me perguntam se não me sinto sozinha… Já me senti, profundamente sozinha rodeada de gente”, confessou Sofia Ribeiro nas redes sociais.

Algo que, entretanto, mudou. “Hoje, sinto que nunca estive tão bem acompanhada”, garantiu a atriz, que recebeu uma distinção internacional pela sua participação no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, no qual contracena com João Paulo Rodrigues, Pedro Alves ou Júlia Pinheiro.