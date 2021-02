Sofia Ribeiro abre o livro e confessa que já foi traída

Sofia Ribeiro abriu o livro publicamente sobre a sua vida pessoal e as cicatrizes do passado. A atriz confessou que já foi traída várias vezes no passado.

Afastada do pequeno ecrã por estar dedicada ao seu café Filosofia, em Lisboa, a atriz da TVI continua bastante ativas nas redes sociais. Durante um jogo do “Eu Nunca” no InstaStories, a intérprete falou sobre as traições que sofreu.

“Já fui traída. Bastante até!” disse Sofia Ribeiro, rapidamente, de sorriso na cara, depois de afirmar que também nunca tinha traído.

A atriz do quarto canal mantém um namoro com João Almeida Henriques. Recentemente, a intérprete mostrou-se cansada das perguntas dos seguidores sobre a possibilidade de um dia ser mãe.

