Sofia Ribeiro de luto: “Ninguém nos ensina”

Sofia Ribeiro está de luto depois da morte do animal de estimação. A atriz despediu-se com uma última mensagem nas redes sociais.

A intérprete, de 38 anos, está a viver um dia de grande tristeza com a morte do animal de estimação Thai. No perfil de Instagram, a artista deixou um breve testemunho de despedida.

“Como deixar ir um amor? Ninguém nos ensina… Thai”, pode ler-se na publicação.

Kelly Bailey, Débora Monteiro, Pedro Alves, Raquel Tavares, João Cajuda, Ana Guiomar, Pedro Crispim, Luís Borges e Mafalda Rodilles foram várias das caras conhecidas que apoiaram a atriz.

No passado domingo, 8 de janeiro, Sofia Ribeiro estreou-se na SIC com o programa “Vale Tudo”, após ter deixado a TVI ao fim de 15 ano de ligação profissional. “Há muito que não me divertia tanto!” confessou.