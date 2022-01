Sofia Ribeiro desvaloriza corpo de sonho: “Celulite? Temos! Barriguita? Também!”

Sofia Ribeiro desvalorizou, nesta terça-feira, a importância que muitas jovens dão a um corpo perfeito, ao falar do seu próprio exemplo.

A caminho da segunda semana de férias em Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, onde passou o Natal, Sofia Ribeiro publicou uma imagem de corpo inteiro para desvalorizar o receio com o corpo mostrado por muitas fãs e seguidoras.

“Celulite? Temos! Barriguita? Também! Estrias, cicatrizes e tudo o que é normal ter. A fórmula é como nós nos vemos, não os outros. Como nós nos sentimos!”, garantiu a “Célia” da novela da TVI “Amar Demais”.

“Eu sinto-me bem, livre e feliz. Somos muito mais do que os olhos vêm!”, acrescentou, para nomear as “destinatárias” da mensagem: “Este post vai para as muitas miúdas que me escrevem a dizer que gostavam de ter o corpo assim, ou assado. Que se sentem mal por isto ou por aquilo. Aceitem-se miúdas! E sejam felizes na vossa pele. Somos todas únicas e maravilhosas por isso mesmo”, rematou Sofia Ribeiro.