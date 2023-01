Sofia Ribeiro e a estreia na SIC: “Há muito que não me divertia tanto”

Depois de se estrear, este domingo, 8 de janeiro, na SIC com o programa “Vale Tudo”, Sofia Ribeiro admitiu que há muito tempo que não se divertia tanto.

A intérprete deixou a TVI ao fim de 15 anos de ligação profissional. A artista estreou-se na antena do terceiro canal com o programa “Vale Tudo” e, no dia seguinte, confessou ter-se divertido.

“Há muito que não me divertia tanto! Digam-me que viram a minha queda”, escreveu, referindo-se à queda que aconteceu durante um dos vários desafios do formato conduzido por João Manzarra e César Mourão.

Além de Sofia Ribeiro também fizeram parte do programa como concorrentes César Mourão, Renato Godinho, Inês Lopes Gonçalves, Rui Unas, Isabela Valadeiro, Diogo Valsassina e Jéssica Athayde.

A intérprete mudou-se para a SIC por querer viver experiências novas. “Querer experienciar uma coisa nova, trabalhar com outras pessoas e sair da minha zona de conforto. Foram 15 anos na mesma casa, mas precisava de viver coisas diferentes”, explicou.

“Vim buscar experiência, vim buscar vida diferente daquela que tinha. Saio a bem da TVI, com toda gente e muito agradecida. Muito agradecida por tudo o que vivi lá, mas cheia de vontade de viver coisas novas aqui”, acrescentou.