Sofia Ribeiro e as sobrinhas: “Estou a tentar fazer o melhor possível”

Sofia Ribeiro está a tentar adaptar-se a uma nova fase da vida: viver com as sobrinhas. A atriz tem partilhado momentos deste período e desabafos.

Sofia Ribeiro partilhou, recentemente, um desabafo, no qual contou ter estado a chorar pela adaptação que tem sido esta nova fase da sua vida de viver com as sobrinhas. “Custa-me horrores castigá-las. Fico desfeita. É tudo novo e às vezes bate um desespero. Um receio de não saber como fazer…”, confessou.

Após esse desabafo, a atriz voltou a falar aos seguidores. “Estou bem. Hoje estou. Ontem não foi um dia bom, mas a vida é feita de dias bons e de dias menos bons e ainda bem que existem os maus para a gente valorizar os bons”, começou por falar.

“Está tudo bem, felizmente. As meninas foram de fim de semana com a outra tia, já estava combinado, e eu decidi à última hora fugir. Vim conhecer um sítio que já há muito tempo andava para vir conhecer”, disse.

“Vou tirar estes diazinhos só para mim. Estou aqui numa ginástica a tentar aprender a gerir isto tudo, este mundo todo novo. A tentar fazer o melhor possível”, contou.

O local? Um hotel em Montemor-o-Novo, em Évora, “no meio da natureza” e “silencioso”. A atriz acrescentou que escolheu este local pelo silêncio.

“Preciso de silêncio na minha vida, é das coisas que mais valorizo, momentos de silêncio, e é das coisas que menos tenho tido pelas razões óbvias. É normal que assim seja. Tenho de me adaptar e estou nesse processo. Mas, é verdade, é muito diferente”.