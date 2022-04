Sofia Ribeiro elogia Cristina Ferreira na final do “All Together Now”: “Fazes isto como ninguém”

Sofia Ribeiro elogiou, esta quinta-feira, 11 de março, Cristina Ferreira pela forma como conduziu a final do programa “All Together Now” (TVI), que já foi gravada.

A atriz aceitou o desafio da estação de Queluz de Baixo e juntou-se ao concurso para fazer parte dos 100 jurados na gala final. Sem revelar quem foi o vencedor, no perfil de Instagram, a intérprete mostrou-se feliz com a experiência.

“Girls! Fui à final do ‘All Together Now”. Querem saber quem ganha? Digo-vos, as imagens que vemos em casa, não conseguem mostrar a boa energia que se sente por lá! Nem a real imponência do programa. Já vi muitos cenários, já passei por muito programas e este é sem dúvida o mais espetacular de todos”, escreveu, mostrando-se rendida ao formato.

Seguiram-se os elogios à apresentadora Cristina Ferreira, restante equipa e concorrentes.

“Fiquei francamente surpreendida com o nível de talento dos concorrentes! […] E fiquei mesmo contente de ver tantos colegas, tão talentosos, juntos. Júri épico! Parabéns a todos mesmo, toda a equipa incluída! Do melhor que há. Cristina Ferreira. Goste-se, não se goste, diga-se o que disser… Fazes isto como ninguém!” rematou.

Sofia Ribeiro integra o elenco da novela “Amar Demais”. Além do projeto de ficção, a atriz vai assumir o papel de apresentadora na terceira temporada do programa “Cabelo Pantene – O Sonho”, ao lado de Luís Borges.

A intérprete já tinha sido desafiada a conduzir alguns projetos, mas rejeitou sempre. “Já tinha sido desafiada antes para outras coisas e tinha dito sempre que não. Porque é que temos de ser só uma coisa? Podemos ser um mundo. Acho que me vou divertir, que é o programa certo”, disse, numa entrevista no programa “Dois às 10” (TVI).