Sofia Ribeiro elogia amiga e cantora Liliana Almeida do “Big Brother Famosos”

Sofia Ribeiro elogiou, esta quarta-feira, 5 de janeiro, a amiga e cantora Liliana Almeida que entrou no programa “Big Brother Famosos”, da TVI.

Depois de se mostrar surpreendida, no domingo passado, 2 de janeiro, com a entrada da amiga no “reality show”, a atriz, de 37 anos, fez questão de apoiar publicamente a intérprete.

“Só para lembrar que esta menina do meu coração está no ‘BB’ e nós, os que a conhecemos bem, estamos muito orgulhosos dela”, assumiu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“A Liliana é uma cantora como há poucas, acreditem! Além de ser pura, divertida, humilde e lutadora. Gostava de vos pedi para a deixarem ficar no programa. Ela merece”, afirmou a artista.

Numa outra publicação, quando questionada por um internauta sobre o que está a achar da participação da amiga no “Big Brother Famosos”, a profissional da TVI referiu que está orgulhosa da amiga que veio de origens “muito humildes”.

“Estou super orgulhosa. Quero muito que lhe corra bem. Ela merece. É uma lutadora. Bem formada. Vem de origens muito humildes, de muitas dificuldades e nunca baixou os braços. Estou aqui a torcer por ela”, garantiu.