Sofia Ribeiro encerra negócio: “Não dá para estar a dizer adeus a mais dinheiro”

Sofia Ribeiro viu-se obrigada a fechar o espaço Filosofia, que tinha em Lisboa, por não conseguir suportar financeiramente, devido às consequências da pandemia da Covid-19.

A atriz desabafou, no perfil de Instagram, que para já o negócio é um sonho que vai ter de ficar na pausa porque começou agora a trabalhar numa nova peça de teatro, que se estreia em fevereiro de 2023.

“Custa sempre. É um sonho que para já tem de ficar na pausa porque acho que é mesmo para já, um dia mais tarde o meu Filosofia vai voltar”, disse, no Instagram.

“Não acredito em nada que se dê para alguém cuidar e está uma crise muito grande no setor da restauração para montar equipas. Neste momento não consigo, tenho imenso trabalho para cumprir este ano que vem”, prosseguiu.

Para a intérprete ficar com o espaço aberto e passar a gerência a outra pessoa também não era solução. “Para estar a dar para alguém, tomar conta e fechar porque o serviço estava mau, baixamos a qualidade, por isso, prefiro fechar com as melhores recordações”, frisou.

“Não faz sentido voltar a investir tanto dinheiro como já foi feito porque esta pandemia foi um arrombo e não dá para estar a dizer adeus a mais dinheiro”, concluiu.