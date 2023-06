Sofia Ribeiro estreou-se no “Domingão” da SIC

A atriz Sofia Ribeiro esteve no programa de domingo do terceiro canal, onde estreou a sua participação.

Este domingo, dia 25 de junho, Sofia Ribeiro marcou presença do “Domingão”, da SIC. Ao lado de Débora Monteiro, João Baião, Melânia Gomes e Fernando Rocha, a atriz fez a sua estreia no programa.

Nas redes sociais, Sofia partilhou alguns momentos de como correu o seu domingo na companhia dos colegas e do público.

“Que grande ‘Domingão’! Resumindo…. obrigada! E o vosso domingo, como foi?”, escreveu na legenda do perfil de Instagram.

A estreia da atriz foi alvo de vários elogios pelos seguidores. “Gostei muito de a ver no Domingão”, “Que bela estreia da Sofia no Domingão” e “Gostei muito de te ver no Domingão, fazes um bom trabalho” foram alguns dos comentários dirigido à apresentação de Sofia.

Além deste “desafio” de apresentar o “Domingão”, a atriz vai ter outro para enfrentar. Sofia, que se mudou para a SIC no início do ano, após a saída da TVI, vai participar na nova novela da estação, com as gravações a começar no final do verão.

Ainda no mês passado, Sofia Ribeiro foi a capa da revista “Women’s Health”, um trabalho que é “para mulheres que gostam de mulheres”.