Sofia Ribeiro explica o motivo de não expor o seu namorado

Sofia Ribeiro gravou um vídeo com o seu “bonitão” e explicou aos fãs o porquê de não expor o seu companheiro.

A atriz, de 37 anos, fez uma série de vídeos no InstaStories, ferramenta do Instagram, nesta quinta-feira, 4 de novembro, em que surge ao lado do seu novo amor, mas sem mostrar a sua cara.

“Quem é o bonitão daqui? Ele não gosta de aparecer, é por isso que não partilho”, começou por referir.

“Não se zanguem comigo. Estão sempre a pedir para partilhar, mas ele não gosta e não o posso obrigar”, acrescentou. “Não é meu amor lindo? Meu bonitão”, rematou.