Sofia Ribeiro fechou o restaurante “Filosofia”

Sofia Ribeiro revelou recentemente que se viu forçada a encerrar o espaço “Filosofia”, em Lisboa, devido à pandemia da covid-19.

Segundo o site “Selfie”, a atriz confessou ainda que o restaurante, que abriu em 2019, não voltará a abrir portas.

“Com muita pena minha, não vai voltar a abrir. Foi um projeto ao qual me dediquei de corpo e alma. Abri o Filosofia num espaço mais pequeno, exatamente para perceber se era só um devaneio meu e se tinha ou não pernas para andar… Percebi que tinha pernas para andar. O feedback era ótimo”, começou por referir.

“Tivemos muito sucesso no tempo em que estivemos abertos. Aliás, todos os dias tinha de mandar pessoas embora, à hora de almoço, porque não tinha onde as sentar. Portanto, tudo indicava que tinha pernas para andar”, cita o site “Selfie”.

“Quando veio a pandemia, eu já estava à procura de um espaço maior, no Porto, para abrir. Com a graça de Deus, não me meti nisso, porque depois veio a pandemia e, como tantos outros projetos e tantos outros negócios que tinham acabado de nascer, não havia bases para manter por muito mais tempo”, adianta ainda a publicação.

Contudo, Sofia Ribeiro confessou que conseguiu pagar os ordenados “até não poder mais”. “Eu ainda fiquei a pagar ordenados, mesmo depois das minhas obrigações, porque não conseguia deixar as pessoas. Tinham famílias, contas para pagar… Arrastei enquanto pude”, revelou ao site.