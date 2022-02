Sofia Ribeiro garante que não tem “qualquer problema” com Rita Pereira

Sofia Ribeira foi a convidada do último episódio do programa “É Preciso Ter Lata”, conduzido por Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, e foi confrontada com algumas questões delicadas.

Sujeita a perguntas de fãs e “haters” para angariar dinheiro para uma associação à sua escolha, a atriz, de 37 anos, foi questionada sobre a sua relação com a também atriz Rita Pereira.

“É verdade que tu e a Rita Pereira não se falam?” quis saber uma internauta.

A intérprete não se mostrou melindrada com a pergunta e respondeu, prontamente: “Eu não sei, sinceramente, se, eventualmente, a Rita tem algum problema comigo porque eu não tenho, efetivamente, nenhum problema com ela, a não ser esta inconstância de não perceber, porque ela fala-me e deixa de falar, e fala e deixa de falar”.

Recentemente, no Dia Mundial do Cancro, a artista lembrou a luta que enfrentou contra a doença, referindo as frases que não se devem dizer a um paciente. “Se não sabes o que dizer, está tudo certo. É compreensível. Não há mal nenhum!” disse.