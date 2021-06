Sofia Ribeiro lança coleção cápsula com marca portuguesa

Sofia Ribeiro anunciou recentemente o lançamento de uma coleção cápsula, intitulada “Gabriela”, com marca portuguesa Cawé Clothing.

A atriz criou uma linha em parceria com a marca portuguesa “inspirada em todas as mulheres” e, em particular, na personagem Gabriela, Cravo e Canela, que na televisão foi interpretada por Sónia Braga, uma das personagens de novela favoritas da também apresentadora.

A coleção cápsula lançada esta quarta-feira, 2 de junho, é composta por 13 peças de banho e praia que permitem a combinação de peças em oito conjuntos que podem ser coordenados entre si.

Segundo Sofia Ribeiro, as peças foram desenhadas “a pensar nas mulheres de boa energia, tímidas, extrovertidas, sensuais, reservadas, resolvidas, inseguras, empoderadas, altas, baixas, de todas as formas, mães, filhas, tias, primas, avós”.

No mesmo comunicado, a profissional da TVI sublinhou ainda que as peças de “Gabriela” são para “mulheres que, no fundo, com todas as diferenças que nos caracterizam, não somos assim tão diferentes. Todas somos um bocadinho de tudo isto. Há um mundo em cada uma de nós, e é isso que nos faz sentir tão especiais”.