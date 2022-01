Sofia Ribeiro confessa que todos os dias se lembra da luta contra o cancro

Sofia Ribeiro confessou, esta sexta-feira, que todos os dias se lembra da luta contra o cancro da mama. A atriz mostra-se grata por ter “saúde e amor”.

A intérprete completou 36 anos. Por isso, em jeito de reflexão, Sofia Ribeiro partilhou um desabafo no perfil de Instagram, mostrando-se grata pela vida que leva e pelas batalhas que enfrentou.

“Todos os dias sem tristeza nenhuma, me lembro que estive doente. Todos os dias sem tristeza nenhuma, me lembro que não estou curada. E todos os dias com a maior alegria em algum momento do dia, sou grata por ter saúde e amor. Hoje em especial! E se assim for, já será incrível o ano que começa hoje para mim! Obrigada vida!” escreveu.

Rapidamente, na secção de comentários, diversos internautas juntaram-se para enviar os parabéns à atriz. “Muitos parabéns”, “Parabéns! És inspiradora” e “Continua a brilhar muito” servem a título de exemplo.

LEIA TAMBÉM: