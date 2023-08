Sofia Ribeiro mostra destino da “última semana de férias”

Após tirar uns dias só para si, Sofia Ribeiro e as sobrinhas rumaram ao Douro para aproveitar a última semana de férias.

A lidar com uma nova fase da vida – viver com as sobrinhas – Sofia Ribeiro tinha tirado uns dias só para si. A atriz esteve em Montemor-o-Novo, em Évora, um lugar “no meio da natureza” e “silencioso”.

Passado isso, o rosto da SIC aproveita agora a “última semana de férias” na companhia das sobrinhas. O destino escolhido foi o norte do país, uma das localidades abrangidas pelo Douro.

“Última semana de férias… Falta-me vocabulário para descrever este lugar!”, escreveu nas redes sociais, mostrando imagens do local onde se encontra.

Sofia partilhou também algumas das atividades que têm feito, entre elas, caminhadas e trilhas. “Por aqui andamos assim, em passeios na natureza. Saímos do hotel e fomos fazer uma caminhada”.

Os passeios de barco também foram eleitos pela atriz e pelas sobrinhas. “E lá fomos nós passear de barco e conhecer melhor esta terra linda”, rematou nas redes sociais.