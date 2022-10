Sofia Ribeiro mostra detalhes da festa de aniversário

Sofia Ribeiro completou 38 primaveras e decidiu partilhar com os seus seguidores alguns detalhes da sua festa de aniversário.

Foi através do seu perfil de Instagram que a atriz mostrou parte do cenário bastante cor-de-rosa e o bolo de aniversário.

“Sobre celebrar. Mais um ano de vida, mais um ano vivido intensamente. Com o propósito, amor e consciência de que cada dia aqui é um privilégio. Obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho, por toda a energia boa que me chegou”, começou por escrever.

“[…] É uma reunião com os íntimos, vamos estar de pijama, em casa. Se for possível um apontamento e meia dúzia de balões agradeço muito… […]”, revelou ainda.