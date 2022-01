Sofia Ribeiro mostra-se em lingerie: “Perdoem-me os mais ‘pudicos'”

Sofia Ribeiro mostrou-se em lingerie nas redes sociais e deixou um recado aos seguidores “mais pudicos”. A atriz confessou sentir-se orgulhosa do seu corpo trabalhado.

A intérprete da TVI partilha regularmente vários vídeos e fotografias a treinar no perfil de Instagram. A artista admitiu estar orgulhosa do seu físico ao publicar duas fotografias ousadas.

“Olhar para mim hoje, para o meu corpo e pensar o ele já enfrentou… Estava na dúvida se partilhava esta fotografia ou não”, começou por admitir.

No entanto, a profissional da estação privada decidiu publicar as imagens. “Perdoem-me os mais ‘pudicos’. Resolvi partilhar com muito orgulho! Vejo-me saudável e bonita”, rematou Sofia Ribeiro.

Rui Unas, Diana Monteiro, Vanessa Oliveira e Ana Sofia Cardoso foram algumas das caras conhecidas que reagiram, rapidamente, à publicação da atriz com elogios na secção de comentários.