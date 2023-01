Sofia Ribeiro está a lidar com a perda do seu cão, Thai, que morreu há seis dias. Nas redes sociais tem partilhado vários registos do animal de estimação



Esta quinta-feira, 19 de janeiro, não foi exceção e a atriz publicou um novo conjunto de imagem do canídeo.

“E as saudades? Acordei com tantas do meu gordinho…”, escreveu Sofia Ribeiro como legenda.

Recorde-se que Thai foi adotado por Sofia Ribeiro e Ruben Rua quando estes ainda era um casal.