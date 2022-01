Sofia Ribeiro pede desculpa a pessoa com mobilidade reduzida: “Fui estúpida!”

Sofia Ribeiro recorreu ao seu perfil de Instagram para recordar um incidente com uma pessoa de mobilidade reduzida e pedir desculpa.

A atriz, de 37 anos, relatou em vídeos no InstaStorie, ferramenta do Instagram, o episódio em que perdeu a paciência num parque de estacionamento. A artista conta que estava parada há vários minutos devido a um condutor que mantinha a parta do carro aberta e ter-se-á irritado.

“Estive quarenta e tal minutos a tentar estacionar, já me estava a passar. Estava a tentar chegar a um lugar e estava um senhor com o carro parado, estacionado, mas com a porta aberta sem deixar passar os carros, o meu caso. E eu apitei”, começou por explicar.

“O senhor olhou para mim, e fez-me sinal de que eu devia ser maluca e, de facto, tinha razão. Ao fim de um bocado, o senhor lá fechou a porta e eu quando dou a volta à rua, vejo e percebo – nem tenho palavras para descrever -, a estúpida que fui. O senhor estava parado num lugar prioritário, provavelmente porque tinha uma deficiência. Estava com dificuldade em entrar no carro, e eu estava a apitar para fechar a porta”, acrescentou.

Sofia Ribeiro afiança ainda que se sentiu mal com a situação e que tentou pedir desculpa.

“Dei a volta para vir pedir desculpa ao senhor da estúpida que eu fui, mas quando cheguei ele já não lá estava. Estou-me mesmo a sentir mal com isto, porque a porcaria da nossa vida e do stress empurra-nos para este tipo de atitudes impensadas, injustas e agressivas”, contou.

“Fico muito desiludida comigo com este tipo de atitudes, até porque já passei por uma situação em que estive muito doente”, rematou.