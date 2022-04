Sofia Ribeiro posa de biquíni e envia “energias boas” aos fãs

Sofia Ribeiro deixou-se fotografar de biquíni junto ao mar durante as férias nas ilhas Seychelles. A atriz enviou “alegria e energia boa” aos seguidores.

Desde que aterrou naquele local paradisíaco, a artista já confessou várias vezes, através do perfil de Instagram, que se sente abençoada por estar a desfrutar de uns dias de descanso no seu destino de sonho.

A felicidade é tanta que a intérprete da TVI fez questão de partilhar a “alegria” com os admiradores.

“Bom dia alegria! Tenho um desejo. Que a alegria e energia boa que tenho vivido ao descobrir este lugar indescritível chegue até vocês! Dizem que as palavras têm força, eu acredito! Quem acredita põe a mão no ar. Do paraíso com todo o carinho”, escreveu.

A Imprensa tem avançado que Sofia Ribeiro está nas ilhas Seychelles acompanhada pelo novo companheiro. No entanto, até ao momento, a atriz ainda não publicou uma fotografia com o novo namorado.

Lembre-se que, segundo a revista “TV Mais”, Sofia Ribeiro esteve com o novo amor no Algarve. A publicação revela que o companheiro da artista se chama José, tem 36 anos e é do Porto.