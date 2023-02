Sofia Ribeiro prepara-se para regressar ao teatro com nova peça

Sofia Ribeiro prepara-se para voltar a pisar o palco com uma nova peça de teatro, “Dry Martini”.

A intérprete sobe a palco na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa. No entanto, no dia 14 de fevereiro irá decorrer um ensaio solidário cujo valor da venda dos bilhetes reverte para a Casa do Artista.

De notar que a atriz trocou recentemente a TVI, onde esteve 15 anos, pela concorrente SIC.

“Estou nervosa porque é um começo numa casa nova depois de ter estado numa outra casa onde estive muito anos e fui bem tratada”, referiu em entrevista a Diana Chaves e João Baião no matutino “Casa Feliz”, na SIC.