Sofia Ribeiro queixa-se de dores: “Foi a manhã agarrada à barriga”

A atriz Sofia Ribeiro deveria ter marcado presença num evento solidário, mas devido a “dores menstruais” não conseguiu comparecer.

Sofia Ribeiro recorreu às redes sociais para partilhar que, por motivos de saúde, teve de faltar a um evento solidário que decorreu durante o fim-de-semana.

“Era para estar na caminhada da Terra dos Sonhos. Fiquei mesmo triste de não ter ido. Foi a manhã nisto. Quer dizer, agora felizmente melhorou. Foi a manhã agarrada à barriga”, escreveu.

“É raro ter dores menstruais. Em miúda é que tinha muitas. Depois só uma vez ou outra… Corta para uma menopausa induzida. Dois anos depois voltou tudo à ‘normalidade’, mas de há um tempo para cá há meses que fico derreada”, continuou.

A atriz terminou o desabafo, enaltecendo o sexo feminino: “Nós, mulheres, de facto carregamos com tudo. Se isto não podia ter sido melhor dividido pelos gajões. Tenho para mim que não se aguentavam”.

Recorde-se que, no passado mês de maio, a atriz foi capa da revista “Women’s Health”: “Cada vez me sinto mais à parte deste meio. Cada vez me identifico menos com a dinâmica, com os lobbys, com o ver e ser visto. Amo a minha profissão e o que me move é isso. Trabalho no meio, cada vez vivo menos nele por opção. Percebi ser mais saudável e feliz para mim assim”, referiu numa publicação.