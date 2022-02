Após ter viajado, Sofia Ribeiro reage às críticas: “A hipocrisia mexe-me com os nervos”

Sofia Ribeiro respondeu aos internautas que criticaram a viagem que fez ao Brasil entre o final de dezembro do ano passado e janeiro de 2021.

A atriz esteve a aproveitar uns dias de férias no Brasil, onde viveu a passagem de ano. Agora, a intérprete queixou-se das críticas que recebeu por ter viajado com a pandemia da covid-19.

“Tenho visto em outras contas e recebido também eu umas mensagens a criticar por ter viajado. Não ia falar sobre o tema porque tenho a consciência tranquila dos meus atos enquanto cidadã e pessoa individual. Mas a hipocrisia mexe-me com os nervos. Eu só posso falar por mim!” afirmou.

A intérprete garantiu que, durante o ano passado, limitou o número de pessoas com quem esteve, os espaços que visitou e as saídas à rua, enquanto, segundo Sofia Ribeiro, andava muita gente no “laréu como se nada fosse”.

“Eu escolhi não o fazer. As poucas vezes que, por exemplo, fui à praia escolhi as mais afastadas e vazias. Tentando manter o máximo de cuidado sempre. Quem me foi acompanhado foi vendo. Tirando o primeiro confinamento a minha vida foi casa e trabalho”, acrescentou, referindo que fez testes de deteção à covid-19 uma vez por semana nas gravações de “Amar Demais” (TVI).

Sofia Ribeiro explicou ainda que só voltou para dar apoio a familiares porque se não fosse preciso estar em Portugal tinha ficado no Brasil em confinamento. “Voltei por compromisso e para dar a apoio a familiares. Se não, não vou ser também eu hipócrita. Confinar por confinar estaria confinada lá, em casa, a apanhar sol da piscina”, disse.