Sofia Ribeiro recorda luta contra o cancro e faz apelo: “Cuida-te”

Sofia Ribeiro recorreu, esta segunda-feira, 6 de fevereiro, às suas redes sociais para recordar a luta que travou contra o cancro.

A intérprete partilhou uma imagem sua captada durante um tratamento e aproveitou para fazer um apelo aos seus seguidores.

“Quem se cruza comigo e não me conhece, nem sabe a minha história, não imagina tudo o que trago tatuado na alma. Hoje, posso apenas dizer que o pior passou! Mas consegues imaginar o susto?”, começou por escrever.

“Dia 4 de Fevereiro foi há dois dias, Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Provavelmente este dia não te diz nada e ainda bem! A mim também dizia pouco. Este é um dia que fala sobre mim e sobre tantas outras pessoas espalhadas por este mundo. Para que todos os dias sejam dias de consciencialização. Que esta imagem sirva para te lembrar o quão longe ainda estamos do lugar certo mas que caminhamos para lá…”, continuou.

“Que sirva de alerta para te informares. Para olhares para ti, para parares e avaliares a tua vida, os teus hábitos, para prestares atenção aos sinais do teu corpo. Que todos os dias sirvam para fazeres os teus exames de rotina em vez de os deixares para amanhã, colocando tudo à tua frente, ao sabor da sorte, achando teres tempo… porque só acontece aos outros”, disse ainda.

“Cuida-te! A quem está à espera do resultado dos seus exames com o coração nas mãos, calma! Que seja só um susto mas que sirva para refletires é o que desejo. A quem ainda não começou os tratamentos confia e pensa por favor, vai passar! Para quem está no processo… Força! Não te vás a baixo ou vai mas não te deixes ficar!”, acrescentou.

“Acredita, vai sarar! Alimenta-te bem, dorme o máximo que consigas e agarra-te à vida, aos sonhos e ao que tens de melhor! Faz tudo o que te faça feliz e que te alivie a alma. Rodeia-te de gente leve, que te anima, respeita e mima, os de verdade! Gente que aconteça o que acontecer, não te soltam a mão por nada”, rematou.