Sofia Ribeiro recorda o dia em que descobriu que tinha cancro: “Estava um farrapo”

Sofia Ribeiro decidiu brindar os fãs com um jogo de perguntas e respostas através do IntaStories, ferramenta do Instagram, e lembrou o drama do cancro.

A atriz, de 37 anos, acabou assim por recordar um dos dias mais negros da sua vida, o dia em que descobriu que tinha cancro de mama.

“Quem leu o meu livro vai perceber. Quem não leu, vou tentar abreviar. Recebi a notícia no dia anterior a esta foto. Do dia, naturalmente, não tenho nenhuma. Mas estava com esta roupa e nem pensar em trocar-me consegui. Não preguei olho mas tinha este compromisso marcado”, começou por lembrar.

“Um evento da Make a Wish para angariar fundos para concretizar sonhos de crianças com doenças graves… E fui! Ironias. Por dentro estava um farrapo”, rematou.

A atriz lembrou ainda o dia em que teve de rapar o cabelo por causa da doença. A intérprete venceu a batalha contra o cancro em 2016.