Sofia Ribeiro rejeitou a SIC e ficou na TVI “pelo coração”

Sofia Ribeiro foi a mais recente convidada do podcast “É Preciso Ter Lata” e revelou a Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni que não aceitou um convite da SIC.

Sofia Ribeiro esteve à conversa com a dupla de apresentadores e, durante o podcast “É Preciso Ter Lata”, respondeu a várias perguntas dos seguidores. Uma abordou a eventual transferência do canal de sempre, a TVI, para a SIC. A atriz acabou por ficar em Queluz de Baixo.

“Vi as coisas pelo coração e não me arrependo. Eu quis ficar num lugar onde tinham apostado em mim e onde me estavam a fazer crescer”, começou por responder.

“Estou há 15 anos na TVI, nunca trabalhei em mais canal nenhum e assim ficarei enquanto me sentir querida, respeitada e desafiada”, garantiu.

Sofia Ribeiro lembrou que o convite do terceiro canal não é de agora. “Já foi há um tempo e, na altura, eu até ia com melhores condições para a SIC”, lembrou.