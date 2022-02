Sofia Ribeiro responde às “pessoas amargas” que a criticaram por ter cortado o cabelo em casa

Sofia Ribeiro respondeu, esta segunda-feira à noite, às pessoas “chatas e amargas” que a criticaram por ter cortado o cabelo em casa.

A atriz confessou que estava a precisar de cortar o cabelo e optou por fazê-lo em casa. No perfil de Instagram, a intérprete mostrou o resultado final, aconselhando os seguidores a experimentar.

No entanto, segundo a profissional da TVI, além dos elogios que recebeu, chegaram à sua caixa de mensagens críticas de cabeleireiros que acusam Sofia Ribeiro de não estar a ser um bom exemplo.

“É claro que há sempre umas vozes que se levantam, uns chatos, pessoas chatas, amargas, que acham que os outros têm culpa do mal que se passa no mundo. Uns três ou quatro cabeleireiros vieram dizer que me admiravam muito mas que não estava a dar um bom exemplo porque os cabeleireiros estão em casa sem trabalhar e eu estou a incentivar as pessoas a cortar o cabelo”, disse a atriz.

Depois de expor a situação, Sofia Ribeiro respondeu às pessoas que se mostraram incomodadas: “O cabelo é meu, faço o que eu quiser com ele, ninguém tem nada a ver com isso. E se eu quero partilhar nas minhas redes sociais com as pessoas que me seguem, partilho. Quem está mal, muda-se. Quem não gosta, arranca”.

Recorde-se que, antes de Sofia Ribeiro, foi Cristina Ferreira a lidar com críticas públicas após ter colocado extensões no cabelo.