Sofia Ribeiro sobre a separação: “É sempre um processo difícil”

A atriz falou sobre a recente separação e revelou que está a ser “um processo díficil” mas que continua “uma eterna apaixonada”.

Dois meses depois de anunciar o fim da relação amorosa com João Almeida Henriques, Sofia Ribeiro afirmou no programa “A Tarde é Sua” (TVI) que está “bem” e que sente-se a “ficar sossegada”.

“Uma separação é sempre um processo difícil, seja uma relação que termine a bem ou a mal. […] Todos nós temos que arranjar ferramentas para nos irmos curando, sossegando o coração e muitas vezes passa por estar com os amigos, com a família, desanuviar”, referiu a Fátima Lopes.

“Já estive pior, já tive muito melhor, mas estou bem, sinto-me a ficar sossegada, a chegar à fase de esperança, de que coisas boas têm que vir”, acrescentou.

A atriz sublinhou ainda que o namoro foi “muito bonito” e que trouxe “coisas boas” e “uma evolução”. “Foi uma relação mesmo especial e eu achava mesmo que a minha casa se estava a construir ali, mas as circunstâncias da vida mostraram que não, mas continuo a acreditar no amor”, sublinhou.

Sobre o sonho de ser mãe, revelou que tem “muita vontade” mas está numa fase de “aceitação e de tranquilidade”.

“Vou acalmando essa vontade com as minhas sobrinhas e com os filhos das minhas amigas. Já vivi mais angustiada. […] Vai ser o que tiver de ser”, disse.

LEIA TAMBÉM: