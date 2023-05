Sofia Ribeiro sobre procedimento estético: “Comecei a fazer há pouco tempo”

Depois de ser questionada por um seguidor, a atriz Sofia Ribeiro revelou que já recorreu à medicina estética para colocar botox.

Sofia Ribeiro foi questionada por um cibernauta: “Tens botox?”. A atriz, de 38 anos, não se privou de responder.

“Comecei a fazer há pouco tempo, em pequenas quantidades, de forma preventiva. Não parecendo, a miúda já tem 38 anos”, revelou, entre risos, a estrela da SIC.

“É mesmo isso, de forma preventiva, com bom senso e no sentido de, gradualmente, ir cuidando para não deixar a ‘casa’, de repente, cair toda. Acho que é mesmo este o segredo. Nós vemos celebridades do mundo inteiro, muitas muito bem conservadas, e não é da água que bebem ou dos cremes que põem”, continuou.

Sofia Ribeiro alertou, no entanto, para os perigos associados a este tipo de procedimentos: “Quando se fala no rosto, uma coisa mal feita pode ser dramática. A falta de bom senso, às vezes, leva ao vício e deixa de ser uma coisa em função de manter uma saúde e um envelhecer com qualidade para, de repente, passar dos 50 anos para uma cara de 20”.